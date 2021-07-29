В Пулково 29 июля нет задержанных рейсов

В Пулково 29 июля нет задержанных рейсов
Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В четверг, 29 июля, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задержали семь авиарейсов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Симферополя, турецкого Даламана, Ростова-на-Дону, Краснодара, Хабаровска.

Первым задержался рейс до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:20, однако время вылета сдвинули на 14:40. Далее с опозданием вылетит рейс до Симферополя. Вылет перенесли с 13:45 на 16:35.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов просит у Кремля деньги на запуск электрички в Пулково.

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