Президент США перепутал Обаму с Трампом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден снова допустил оговорку во время своего выступления. Он перепутал имена своих предшественников Барака Обаму с Дональдом Трампом.

В среду, 28 июля, во время своего выступления в штате Пенсильвания, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN, американский лидер решил вспомнить события 2009 года. Он отметил, что «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.

«Простите, оговорка по Фрейду… Это был президент Обама, когда я был вице-президентом», — поправился Байден.

Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 годы, а Байден тогда был вице-президентом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден в прошлом разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что имеет желание общаться с Россией на тему кибербезопасности.