Группа сенаторов США выдвинула ультиматум из-за «Северного потока — 2»

Группа сенаторов США выдвинула ультиматум из-за &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Группа из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми выдвинула ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Они заявили, что трубопровод угрожает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, а также союзников и партнеров страны, сообщает агентство Bloomberg.

Сенаторы угрожают заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента США Джо Байдена «не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

газопровод северный поток - 2 США


 

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