Мясников рассказал, какие продукты приводят к камням в почках

Мясников рассказал, какие продукты приводят к камням в почках
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, которые повышают риск камнеобразования.

Он отметил, что не стоит злоупотреблять едой с высоким содержанием животных жиров, поваренной солью и сахаром. В этом список доктор включил шпинат, зелень и орехи.

«Грейпфрут, если вы пьете сок из грейпфрута. Прекрасный продукт, но увеличивает склонность к камнеобразованию, как и витамин C в больших дозах», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников назвал самое безопасное обезболивающее. Мясников отметил, что россияне довольно часто принимают нестероидные противовоспалительные средства, к которым относятся аспирин, анальгин, ибупрофен и некоторые другие.

Александр Мясников зож камни в почках


 

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