В Василеостровском районе загорелась иномарка

В четверг, 29 июля, в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:41. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, пожар произошел на Дибуновской улице, дом 61.

В легковом автомобиле марки «Шкода» выгорел моторный отсек. Справиться с огнем удалось в 02:06.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге гендиректору строительной фирмы подожгли автомобиль.