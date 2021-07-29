В Василеостровском районе загорелась иномарка

В Василеостровском районе загорелась иномарка
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В четверг, 29 июля, в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:41. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, пожар произошел на Дибуновской улице, дом 61.

В легковом автомобиле марки «Шкода» выгорел моторный отсек. Справиться с огнем удалось в 02:06.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге гендиректору строительной фирмы подожгли автомобиль.

Василеостровский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приморском районе 20 спасателей тушили дом
В Василеостровском районе загорелась иномарка
Мясников рассказал, какие продукты приводят к камням в почках
Группа сенаторов США выдвинула ультиматум из-за «Северного потока — 2»
Более 370 тысяч петербуржцев старше 60 лет привились от коронавируса
Президент США перепутал Обаму с Трампом
Семья убитого президента Гаити Жовенеля Моиза покинула страну
В Пулково 29 июля нет задержанных рейсов