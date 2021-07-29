Петербург накрыло четырехбалльными пробками

Петербург накрыло четырехбалльными пробками
В Петербурге четырехбалльные пробки. Фото: "Яндекс пробки"

В четверг утром на улицах Петербурга, установилось четырехбалльные пробки, которые, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», продлятся вплоть до второй половины дня.

Об этом стало известно сегодня, 29 июля.

Движение затруднено на улице Куйбышева, на Литейном мосту, на Пироговской набережной, на Садовой улице, на Дворцовой и Воскресенской набережных, на Свердловской набережной, на проспекте Энергетиков, на Якорной улице, на Пискаревском проспекте, На Ленинградской улице, на Народной улице, на набережной реки Фонтанки, на Каменноостровском проспекте, на КАД, на Кантемировской улице, на улице Академика Лебедева, на Арсенальной набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в августе.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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Петербург накрыло четырехбалльными пробками
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