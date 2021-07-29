Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 июля 2021 года № 33

1. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по финансовым вопросам
2. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» по финансовым вопросам
3. О Разъяснениях порядка деятельности иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
4. О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и иных выборах, референдумах, голосование на которых состоится 17, 18 и 19 сентября 2021 года, для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума
5. О полномочиях по составлению протоколов об административных правонарушениях