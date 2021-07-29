После смерти матери двоих детей в Петербурге возбудили уголовное дело

Труп нашли в парке у дома на Пулковском шоссе. Фото: скриншот Google Maps

Труп нашли в парке у дома на Пулковском шоссе. Фото: скриншот Google Maps

После того, как нашли привязанную к машине мертвую женщину, возбудили уголовное дело. Разыскивается сожитель матери двоих детей.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 43-летний сожитель женщины более 10 лет провел в колониях. Он скрылся с места преступления на белой «Митцубиси Аутлендер», который принадлежал убитой. На счету подозреваемого статьи о краже, хулиганстве, грабеже, разбойном нападении и вымогательстве.

Напомним, что во вторник в Московском районе Северной столицы произошло жестокое убийство. Возле дома №15 корпус 2 на Пулковском шоссе обнаружили труп женщины, привязанный к автомобилю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства семьи адмирала в Петербурге.