Председатель ЦИК России встретилась с представителями Всероссийского общества глухих

28 июля 2021 года Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с Президентом Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Станиславом Ивановым и представителями организации. Во встрече принял участие член ЦИК России Николай Левичев.

«Несмотря на все трудности, мы решили двигаться вперед и там, где это возможно внедрять сурдоперевод. Мы считаем, что это очень важно, − отметила Элла Памфилова. − Сейчас очень много молодых людей с ограниченными возможностями по слуху, а это активные избиратели, пользователи интернета. Избирательное законодательство усложняется, его надо разъяснять. Люди должны понимать, какие у них права».

Элла Памфилова и Станислав Иванов обсудили вопросы информирования инвалидов по слуху о текущих избирательных кампаниях и основных новациях на выборах, возможность применения сурдоперевода в информационных видеоматериалах Центризбиркома, взаимодействие участковых и территориальных избирательных комиссий с региональными отделениями «Всероссийского общества глухих».