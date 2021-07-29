За «неправильную» парковку мужчина поплатился жизнью в Токсово

Парковочное место стало причиной для конфликта с последующим убийством. Фото: pixabay.com

Парковочное место стало причиной для конфликта с последующим убийством. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области во Всеволожском районе удалось задержать мужчину, которого подозревают в убийстве из-за неправильной парковки автомобиля.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленобласти сообщает, что накануне, 28 июля «неправильно» припаркованный автомобиль в поселке Токсово стал причиной для мужчины нанести 37-летнему автовладельцу колото-резаные ранения.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Он скончался на операционном столе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

После следственно-оперативных действий в данном преступлении удалось изобличить 60-летнего мужчину, который ранее уже привлекался к ответственности.

Следствие полагает, что утром, в день убийства, между автолюбителями произошел конфликт. 60-летний гражданин нанес несколько колото-резанных ранений груди потерпевшему. Последний припарковался там, где, по мнению нападавшего, видимо, «не надо было».

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петергофе водителю угрожали расправой из-за парковочного места.