В Петергофе водителю угрожали расправой из-за парковочного места

Полиция Петродворцового района выясняет обстоятельства конфликта из-за парковочного места между двумя автомобилистами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, драка случилась вечером 26 июля на парковке у дома 3 по Разводной улице в Петергофе. С заявлением в полицию обратился 18-летний петербуржец. Он рассказал, что припарковал свой автомобиль у шлагбаума. Через 20 минут рядом с ним припарковалась другая машина, из которой к нему подошел агрессивный водитель.

Мужчина в нецензурной форме попросил молодого человека убрать машину, поскольку он паркуется на этом месте уже 20 лет. Получив отказ, водитель ударил парня в плечо и лицо, а после достал нож и угрожал расправой.

Проводится проверка.

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