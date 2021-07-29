В Совфеде ценили ультиматум сенаторов США по «Северному потоку — 2»

В Совфеде ценили ультиматум сенаторов США по &#171;Северному потоку — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал «откровенным и циничным» шантажом ультиматум американских сенаторов из-за «Северного потока 2″.

«Откровенный и циничный шантаж со стороны сенаторов. Все они — республиканцы, следовательно — это продолжение внутриполитической возни, не более», — цитирует его РИА «Новости».

Накануне группа из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому. Они требуют ввести новые санкции в отношении «Северного потока — 2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

северный поток - 2 совфед США


 

Новости партнеров
Трава на набережной Карповки стоимостью 28 миллионов превратилась в сено
Трава на набережной Карповки стоимостью 28 миллионов превратилась в сено
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
В Израиле нашли лекарства, способные побороть COVID-19 почти на 100%
В Израиле нашли лекарства, способные побороть COVID-19 почти на 100%
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Убийство ради квартиры? Обвинение нефрологу Земченкову ужесточили
После драки у гостиницы «Белые ночи» задержано более 70 человек
«Вкусный, ням-ням»: в Шушарах продают «ребенка из подвала»
Стало известно, сколько денег нужно для комфортной жизни в Петербурге
В Финском заливе с 4 августа начинается битва роботов
Женщина, устроившая скандал на детской площадке в Петербурге, извинилась
Антимонопольщики ищут картель на рынке социального питания в Петербурге
Мужчина поджег экс-сожительнице авто на улице Савушкина