В Совфеде ценили ультиматум сенаторов США по «Северному потоку — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал «откровенным и циничным» шантажом ультиматум американских сенаторов из-за «Северного потока 2″.

«Откровенный и циничный шантаж со стороны сенаторов. Все они — республиканцы, следовательно — это продолжение внутриполитической возни, не более», — цитирует его РИА «Новости».

Накануне группа из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому. Они требуют ввести новые санкции в отношении «Северного потока — 2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.