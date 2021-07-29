«Твоя дочь виновата в ДТП»: петербурженка отдала неизвестным 1,5 млн

&#171;Твоя дочь виновата в ДТП&#187;: петербурженка отдала неизвестным 1,5 млн
Женщину обманули мошенники на 1,5 млн рублей. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Невском районе города 72-летнюю пенсионерку обманули более чем на 1,5 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 июля в отдел полиции обратил женщина. Она рассказала, что днем ранее ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который сообщил, что по вине дочери пенсионерки произошло ДТП. Причем в аварии якобы пострадала другая девушка.

Мошенник также заявил, что для невозбуждения уголовного дела в отношении дочери заявителя, нужно отдать родителям «пострадавшей в аварии» 1 млн рублей.

Деньги обманутая пенсионерка передала на руки мужчине, который тем же утром пришел к ней в квартиру по Шлиссельбургскому проспекту дома 1.

На этом мошеннике не успокоили. Некая женщина позвонила через полчаса и сказала, что необходимо передать еще 520 тыс. рублей. Точно также пожилая женщина отдала и эту сумму.

Общий материальный ущерб составил 1 млн 520 тыс. рублей.

Установлено, что мошенники передвигались на автомобиле ВАЗ-2114 и на «БМВ Х1».

В распоряжении оперативников оказалась видеозапись, которая велась над входной дверью в парадную указанного дома. Полиция изъяла следы обуви. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники с помощью мессенджеров начали выманивать деньги у россиян.

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