Трассу «Кола» полностью перекроют из-за разводки моста через Свирь

В пятницу, 30 июля, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки моста через Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного у города Лодейное поле в Ленинградской области.

Переправа будет разведена в период с 11:10 до 13:10. В это время по реке пройдет яхта «Хортица» высотой 21,1 метров. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ предупредила о дорожных ограничениях с 29 июля. С 29 июля по 12 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта на Пискаревском проспекте на развязке с КАД.