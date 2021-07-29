Женщина, устроившая скандал на детской площадке в Петербурге, извинилась

Женщина, устроившая скандал на детской площадке в Петербурге, извинилась
Женщина закатила истерику и пыталась прогнать с площадки особенных детей. Фото: скриншот Instagram

Женщина, устроившая скандал на детской площадке в Петербурге, принесла свои извинения и рассказала, почему так повела себя.

«Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала (женщину, — прим.), но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую (компанию, — прим.), потому что понимала, что мне не справиться. За это хочу принести извинение», — цитирует ее ЛенТВ24.

Инцидент произошел в понедельник, 26 июля, на платной детской площадке жилого комплекса «Балтийская жемчужина». В игровой зоне находилась женщина с ребенком, а также шестеро подопечных центра «Какая разница» с тьюторами. Женщина закатила истерику и пыталась прогнать с площадки особенных детей, утверждая, что им не место рядом с «нормальными» людьми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве отреагировали на конфликт на детской площадке в Петербурге.

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