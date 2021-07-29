В Аргентину поступило 500 литров активного вещества второго компонента «Спутник V»

В Аргентину поступило 500 литров активного вещества второго компонента «Спутник V»
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Аргентина получила 500 литров активного вещества для производства второго компонента «Спутника V».

Аргентинская лаборатория Richmond сообщила, что это позволит произвести еще 760 тыс. доз в ближайшее время.

«Скоро они будут доступны нашим гражданам», — сообщила компания в Twitter.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" аргентина вакцина


 

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