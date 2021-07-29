В Аргентину поступило 500 литров активного вещества второго компонента «Спутник V»

Аргентина получила 500 литров активного вещества для производства второго компонента «Спутника V».
Аргентинская лаборатория Richmond сообщила, что это позволит произвести еще 760 тыс. доз в ближайшее время.
«Скоро они будут доступны нашим гражданам», — сообщила компания в Twitter.
«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.