Молодой мужчина выпал с балкона и разбился насмерть на Рубцова

В Петербурге в Выборгском районе города мужчина выпал с балкона и погиб.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 июля, почти в час ночи, от мужчины поступило сообщение. Он сообщил в дежурную часть по номеру»о2″, что на улице Николая Рубцова у дома 3 находится тело мужчины. Гражданин выпал с балкона и разбился.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то увидели труп неизвестного мужчины. На вид скончавшемуся около 20-25 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на балконе пенсионерки с деменцией в Ломоносове нашли сгнивший труп. Обнаружившая труп женщина приходится хозяйке квартиры золовкой. Она пришла в дом, чтобы убраться и нашла тело неизвестного мужчины. Труп уже сгнил и был завернут в полиэтилен.