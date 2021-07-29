Смерть после прививки: почему петербуржцы умирают, пройдя полный курс вакцинации

Прививка спасает не всех жителей Петербурга. В Северной столице скончались несколько человек уже после того, как прошли полный курс вакцинации. Почему умирают уже привитые горожане?

О трагических случаях стало известно в четверг, 29 июля. Сообщил о них председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Точно число умерших он называть не стал, но подтвердил: несколько человек скончались, сделав две прививки от COVID-19.

«Есть случаи, когда пациенты прошли в том числе вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход», — рассказал он на пресс-конференции ТАСС, посвященной прививочной кампании.

Причины уже установлены. Утверждается, что смерти с самой вакцинацией не связаны. Все, кто умер, страдали от сопутствующих тяжелых патологий. Речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, онкологических и других.

Он уточнил, что при отсутствии факторов риска возможность заболеть, попасть в больницу и умереть после прививки на 20% меньше, чем у непривитых горожан. Риск летального исхода сводится к минимуму.

В настоящее время, по словам Лисовца, в Петербурге нет привитых горожан, которые бы переносили коронавирус в тяжелой форме или находились бы в реанимации.

«Просто заболевшие есть — но это, как правило, те, кто не успел пройти курс полностью», — добавил он.

Отметим, что и жители Петербурга, и городские СМИ внимательно следят за новостями о смерти тех, кто уже привился.

Так, в апреле этого года в течение часа после первой вакцины от коронавируса скончался блокадник.

Из месяца в месяц петербургские власти повторяют: смерти привитых граждан не связаны с вакцинацией напрямую. В последний раз в июле этого года заявление делала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия. При этом она уточняла, что ни одна прививка в мире не дает 100% защиту — у 5-15% населения не вырабатывается иммунитет.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Болгарии из-за организационной ошибки вакцинации скончались 10 тысяч человек. Это признал глава Минздрава Болгарии Стойчо Кацаров. Он отметил, что этих смертей удалось бы избежать, если бы людей из групп риска прививали бы в первую очередь.