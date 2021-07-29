Netflix обязала часть сотрудников в США сделать прививки

Netflix обязала часть сотрудников в США сделать прививки
Netflix стала первой крупной киностудией, которая ввела такие правила. Фото: pixabay.com

Netflix обязала актеров и других работников киностудии, работающих в США, сделать вакцинацию от ковида из-за распространения индийского штамма.

Это касается не только актеров, но и весь съемочный состав, включая обслуживающий персонал. Это решение было согласовано с профсоюзом. Организация будет допускать исключения из правил на основании медотводов, возрастом или их религией, сообщает The Hollywood Reporter.

Исключения также могут быть сделать, если съемки уже идут. Администрация Netflix оповестила работников о новых правилах. Netflix стала первой крупной киностудией, которая ввела такие правила.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор», снятый в Северной столице, стал одним из самых популярных фильмов на Netflix. Через день после выхода фильм режиссера Олега Трофима занял первую строчку популярности на стриминге в Испании, Венгрии, Бельгии, Италии, Чехии.

Netflix актеры вакцинация коронавирус персонал


 

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