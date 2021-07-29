В пятницу петербуржцы столкнутся с сильным ветром и попадут под ливень

В Петербурге будет дождливо в пятницу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге будет дождливо в пятницу. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В пятницу, 30 июля, в Петербурге ожидаются ливни и грозы. Однако кратковременные дожди пройдут лишь местами, а грозы будут только днем и в отдельных районах.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, ветер будет дуть юго-западный и западный умеренный. Кроме этого, днем он может быть местами порывистым и даже сильным.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +16…+18 градусов. Днем же столбики термометров покажут +21…+23 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 30 июля, в Петербурге вновь ухудшится погода. Спасатели предупредили горожан о грозах, ливнях и шквалистом ветре.