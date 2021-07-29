Женские вагоны в трамваях и метро могут появиться в России

Похожее предлагали пять лет назад в Совете Федерации. Фото: Gazeta.SPB

Похожее предлагали пять лет назад в Совете Федерации. Фото: Gazeta.SPB

Запустить в России специальные вагоны метро только для женщин предложили в Общественной палате Ленобласти.

Там считают, что такая мера нужна для безопасности женщин от сексуального домогательства. В мире уже есть практика такого разделения на общее и женское метро. Об этом сообщают «Народные новости».

В других странах такими женскими вагонами с радостью пользуются не только девушки, но и беременные и женщины с малышами. Похожее предлагали пять лет назад в Совете Федерации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градоначальник Северной столицы Александр Беглов сообщил, что через несколько лет, в 2024 году, при условии дополнительных инвестиций, возможно будет открыть шесть новых станций метрополитена в Петербурге. Постройка шести станций предусматривает 130 млрд рублей.