Беглов заявил о строительстве 6 станций метро в 2024 году в Петербурге

В Петербурге к 2024 году могут открыть шесть новых станций метро. Фото: КРТИ

В Петербурге к 2024 году могут открыть шесть новых станций метро. Фото: КРТИ

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов сообщил, что через несколько лет, в 2024 году, при условии дополнительных инвестиций, возможно будет открыть шесть новых станций метрополитена в Петербурге.

Такую информацию глава региона предоставил на совещании, посвященном вопросам развития транспортной системы Петербурга и Ленинградской области, на котором присутствовал российский лидер Владимир Путин.

Постройка шести станций предусматривает 130 млрд рублей. Кроме этого, в планах построить станцию метро в Кудрово в Ленобласти. Финансирование составляет 31 млрд рублей.

Помимо прочего глава региона анонсировал строительство метродепо. Оно должно будет обслуживать как Ленобласть, так и Петербург. Данный объект оценивается в 41 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин поручил главе Петербурга Александру Беглову заняться улицами Кронштадта.