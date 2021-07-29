Привитых от COVID российских туристов Болгария пустит без ПЦР-теста

Привитым против коронавируса россиянам можно не делать ПЦР-тесты для въезда в Болгарию. Фото: pixabay.com

Привитым против коронавируса россиянам можно не делать ПЦР-тесты для въезда в Болгарию. Фото: pixabay.com

Такая мера будет действовать вплоть до конца августа 2021 года.

Болгария сделала въезд в страну для туристов из России гораздо проще. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров.

В данный момент россияне, которые прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, не обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.

Сейчас Болгария примет граждан лишь с одним документом. Хотя с 7 июля всем путешественникам, независимо от статуса вакцинации или перенесенного вируса, необходимо было предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19.

Однако, с 29 июля по 31 августа, тем, кто не привился от коронавируса необходимо иметь либо отрицательный тест, которому не более 72 часов, либо результат экспресс-теста на антигены или бумагу о перенесенной инфекции.

При этом дети до 12 лет могут не предъявлять никакие справки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» начинает полеты в Болгарию.