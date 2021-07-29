Японец рассказал, как перенес COVID-19 после прививки «Спутником V»

У него поднялась температура. Тогда он решил сделать ПЦР-тест на ковид. Фото: Pixabay

У него поднялась температура. Тогда он решил сделать ПЦР-тест на ковид. Фото: Pixabay

Вакцинация «Спутником V» помогла японцу Хироси Маэтани в легкой форме перенести ковид.

Японец отметил, что всегда выступал за вакцинацию, поэтому долго не сомневался и вакцинировался российской вакциной в столице этой весной. Об этом он рассказал в «Майнити симбун».

Летом он почувствовал ухудшение здоровья. У него поднялась температура. Тогда он решил сделать ПЦР-тест на ковид. Вирус подтвердился.

Во время болезни он чувствовал слабость. Также у него были кашель и диарея. Однако он доволен, что проболел совсем недолго. Поэтому он рекомендует не сомневаться и вакцинироваться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России заблокировали почти тысячу сайтов, на которых можно было купить поддельные сертификаты о прививке от ковида. В Роскомнадзоре отметили, что с начала 2021 года удалили 976 интернет-страниц.