Японец рассказал, как перенес COVID-19 после прививки «Спутником V»

Вакцинация «Спутником V» помогла японцу Хироси Маэтани в легкой форме перенести ковид.
Японец отметил, что всегда выступал за вакцинацию, поэтому долго не сомневался и вакцинировался российской вакциной в столице этой весной. Об этом он рассказал в «Майнити симбун».
Летом он почувствовал ухудшение здоровья. У него поднялась температура. Тогда он решил сделать ПЦР-тест на ковид. Вирус подтвердился.
Во время болезни он чувствовал слабость. Также у него были кашель и диарея. Однако он доволен, что проболел совсем недолго. Поэтому он рекомендует не сомневаться и вакцинироваться.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России заблокировали почти тысячу сайтов, на которых можно было купить поддельные сертификаты о прививке от ковида. В Роскомнадзоре отметили, что с начала 2021 года удалили 976 интернет-страниц.