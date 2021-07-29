В Китае начали платить за второго и третьего ребенка

В Китае начали платить за второго и третьего ребенка
Родители получат доступ к уходу за беременными совершенно бесплатно. Фото: pixabay.com

В КНР в городе Паньчжихуа впервые начали выплату денег за рождение второго и третьего ребенка.

Так, многодетны семьям будут платить 500 юаней в месяц ( 5,5 тысяч рублей) до трехлетнего возраста детей. Родители получат доступ к уходу за беременными совершенно бесплатно. Местным работодателям также придется поощрять рождаемость, заявило правительство Поднебесной, сообщает South China Morning Post.

Эти меры связаны с падением рождаемости в КНР. Власти Китая ждут снижения количества трудоспособных китайцев и повышения нагрузки на экономику. Они к этому готовы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка рассказала правду об эпидобстановке в Китае. Согласно официальным данным, в стране за сутки выявляют всего пару десятков случаев заражения коронавирусом, но так ли это?

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