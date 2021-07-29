Госпиталь для ветеранов войн вернётся к оказанию плановой помощи

Петербург находится на спаде третьей волны пандемии ковида. Об этом заявил председатель комздрава по Петербургу Дмитрий Лисовец.

Сейчас количество госпитализаций 400 петербуржцев в день. В Северной столице на данный момент развёрнуто около 10 тысяч ковид-коек, свободны 35%. К плановой работе возвращается больница № 2, следующий -Госпиталь для ветеранов войн, отметил глава. Об этом сообщает 78.ru.

Доля тяжёлых больных в ковидных больницах 19%. К ИВЛ подключены более 140 горожан. Продолжает расти число пунктов вакцинации. На следующей недели откроется шатёр у «Приморской».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Италию пришла четвертая волна ковида. К такому выводу пришла итальянская компания Gimbe, которая занимается мониторингом коронавируса в стране. Так, на этой неделе в Италии снова зарегистрировали рост числа смертей от ковида.