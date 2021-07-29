В Петербурге зафиксировали летальных исходы после вакцинации

Умерли пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

В Санкт-Петербурге зарегистрировано несколько смертей среди пациентов, сделавших прививку от коронавируса. Речь идет о людях с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Об этом сегодня, 29 июля, рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что среди умерших есть онкологические больные, а также пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и некоторыми другими. Несмотря на это, Лисовец уверяет, что после иммунизации риск госпитализации и смерти падает в 20 раз, а это – уже отличный результат.

На данный момент в городе сделали прививки 1,3 миллиона человек, 941 тысяча полностью закончили цикл.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иммунолог объяснил, когда можно отложить вакцинацию. Отложить прививку можно при выявленном воспалении.