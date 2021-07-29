Иммунолог объяснил, когда можно отложить вакцинацию

Отложить прививку можно при выявленном воспалении.

Клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Наталья Калинина рассказала о ситуациях, в которых лучше на время отложить вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет URA.RU.

Эксперт отметила, что не стоит торопиться с прививкой, если выявлено воспаление. Принимать решение в таком случае должен лечащий врач – он может дать отсрочку на один месяц, а затем, после повторной консультации, либо дать добро на вакцинацию, либо перенести ее. Вполне возможно, что придется сделать полноценный клинический анализ крови, который позволяет оценить степень воспаления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач объяснил, почему не нужно удивляться смертям после вакцинации. Он заверил, что подобные летальные исходы – это нормальное явление, а не следствие вакцинации.