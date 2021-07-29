Беглов считает, что третья волна коронавируса пока не завершилась

Губернатор заявил, что пока рано говорить о том, будто в городе все хорошо.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил эпидемиологическую обстановку в городе. Он считает, что пока рано говорить об окончании третьей волны пандемии, так как ситуация не стабилизировалась. Своим взглядом на происходящее он поделился в эфире телеканала 78.

«Радует то, что на сегодняшний день госпитализация снизилась на 28 процентов. У нас есть в резерве 3 тысячи коек. Мы стали открывать другие стационары, но ещё далеко от того, чтобы сказать, что идеально»,

— отметил он.

Беглов также подчеркнул, что горожане стали принимать активно участие в вакцинации. Политик выразил надежду, что темпы будут ускоряться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве. Мэр столицы поблагодарил медперсонал за активное участие в борьбе с вирусом.