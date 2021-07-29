Петербуржцы выбрали имена для спасенных на Ладоге нерпят

Три малыша получили имена благодаря пользователям соцсетей.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области помогли выбрать имена для трех нерпят, спасенных на Ладожском озере. Об этом сообщили 29 июля в социальной сети «Вконтакте» на странице городского правительства.

Участники предлагали довольно много симпатичных вариантов, среди которых Лосяш, Сеня, Лоцман. Также довольно часто просили назвать нерпят Звездочка, Радость, Счастливчик и Лаки. В итоге победителями стали Ладушка, Золотая и Сторожевой – третье имя отлично подошло самцу.

Сотрудники Водоканала и Фонда друзей балтийской нерпы горячо поблагодарили неравнодушных пользователей. В скором времени малышей хотят отпустить на волю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Репино доставили двух болеющих нерпят.