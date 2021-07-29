В России от коронавируса умер младенец

Малышу едва исполнилось два месяца.

В Новосибирске зарегистрировали случай смерти двухмесячного младенца после заражения коронавирусом. Об этом сообщает Ngs.ru.

Известно, что малыша госпитализировали с 60% поражения легких. Спустя несколько дней врачи отметили, что спасти легкие невозможно – они полностью уничтожены. Из-за коронавируса у младенца развилась двухсторонняя пневмония, затем он умер. Врачи не смогли ничем ему помочь.

Точные причины смерти выясняются, их назовут после патологоанатомической экспертизы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге зафиксировали летальные исходы после вакцинации. Умерли пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.