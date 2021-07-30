Для возвращающихся в Россию продлили срок сдачи ПЦР-тестов

Роспотребнадзор внес изменения в правила въезда россиян из-за границы. Теперь при возвращении на родину российским путешественникам дается четыре дня на сдачу результатов ПЦР-теста.

Такой приказ выдала глава ведомства Анна Попова, документ появился на официальном портале правовой информации вечером в четверг.

Как отмечается в документе, измененные правила вступают в силу с пятницы, 30 июля. Россияне по прибытии из-за границы должны загрузить результаты теста на ковидную инфекцию на портале Госуслуг в течение четырех суток. До этого момента срок предоставления результатов ПЦР-тестов составлял три дня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в какие страны пускают привитых «Спутником V» россиян. Вакцинация российским препаратом от ковида «Спутник V» позволяет посещать некоторые страны мира без ограничений.