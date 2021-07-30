В Гидрометцентре назвали регионы, куда придет аномальная жара

Аномально высокая температура воздуха прогнозируется в центрально-черноземных областях, в Поволжье и в Астраханской области, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В пятницу и на выходных температура будет на пару градусов ниже нормы, после чего, в начале недели климатическая норма будет превышена на 2-4 градуса. Жарче всего будет в центрально-черноземных областях и в Поволжье — на 4-6 градусов выше нормы, передает РИА Новости.

Максимально температура в регионах поднимется до 31-37 градусов. Жителей Астраханской области ждет еще жаркая погода — до 40 градусов. В крымском Симферополе воздух прогреется до 32-36 градусов, а в Севастополе — до 30 градусов, что, как отмечает Вильфанд, вполне нормально для второй половины лета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вильфанд пообещал теплые ночи в европейской части России. Днем температура будет в пределах климатической нормы, но по ночам погода будет теплее обычного.