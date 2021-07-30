Вильфанд пообещал теплые ночи в европейской части России

Вильфанд пообещал теплые ночи в европейской части России
Погода будет теплой. Фото: unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал повышение температуры воздуха в европейской части страны. Погода по ночам будет очень теплой.

Специалист рассказал в беседе с РИА Новости, что в центре Европейской России, в том числе в Москве, ожидается хорошая, летняя погода. Больше всего осадков в ближайшие дни будет в пятницу. Столбики термометров задержатся на уровне 21-25 градусов. Днем температура будет в пределах климатической нормы, но по ночам погода будет теплее обычного.

По словам Вильфанда, такая погода сохранится на выходных и в понедельник. По ночам будет около 16-18 градусов. Дальше дневная температура повысится до 26-28 градусов. Вместе с этим ожидаются небольшие дожди.

Как отмечает эксперт, такой прогноз можно применить ко всему центру европейской части страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вильфанд рассказал, в каком российском море самая теплая вода.

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