Североатлантический циклон сохранит в Петербурге дожди и 25 градусов тепла

В пятницу, 30 июля, Петербург продолжит находиться под влиянием североатлантического циклона. Из-за него жителей города ждут дожди и возможно грозы.

Как сообщает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, в целом сегодняшняя погода будет довольно теплой — ожидается от 23 до 25 градусов тепла. В Ленобласти температура поднимется до 22-27 градусов. В некоторых районах пройдут небольшие дожди.

Ветер подует с юго-запада, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Однако при грозе он усилится до порывистого.

«Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы», — отмечает Леус.

Кратковременные дожди сохранятся в городе и в последующие дни. Остается вероятность гроз, а воздух будет прогреваться до 21-24 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре назвали регионы, куда придет аномальная жара.