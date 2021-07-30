В Смольном оценили ситуацию с коронавирусом

В Смольном оценили ситуацию с коронавирусом
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что о конце третьей волны коронавируса говорить еще рано.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» губернатор отметил, что госпитализация в городе снизилась на 28%. Свободными остаются три тысячи коек.

С начала пандемии в Петербурге 524895 случаев заражения COVID-19. Скончались 19040 человек, в том числе 64 — за последние сутки. Выздоровело 499725 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биологи из Японии выявили способность лямбда-варианта коронавируса, который распространяется в южноамериканских странах, скрываться от иммунитета больного. Японским специалистам удалось показать, что характерные для лямбда-варианта мутации могут защитить вирус от действия антител.

Александр Беглов ковид коронавирус


 

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