В Пушкинском районе нашли боеприпас времен ВОВ

В Пушкинском районе Петербурга обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 29 июля в Советском переулке в Пушкине на тротуаре нашли предмет, похожий на боеприпас.

На место прибыла группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Осмотрев подозрительный предмет, специалисты-взрывотехники установили, что это неразорвавшийся 100-миллиметровый артиллерийский снаряд времен ВОВ, в состоянии сильной коррозии.

Боеприпас был вывезен на специализированный полигон в Ленобласти и были уничтожен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что боеприпасы были найдены в поселке Лесное. Местный житель сообщил об этом в правоохранительные органы. В ходе выезда в лесном массиве в 3 км от поселка Лесное обнаружены и изъяты предметы вооружения времен ВОВ.