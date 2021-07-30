Голые и несмешные: как на дорогах Петербурга ловят обнаженных людей

Голые и несмешные: как на дорогах Петербурга ловят обнаженных людей
Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На дорогах Северной столицы нередко встречаются экстравагантные прохожие. Но порой ситуация становится не забавной, а внушающей опасения. Только за последние сутки на улицах города заметили двоих обнаженных мужчин — один из них громко взывал о помощи и кидался на машины.

В четверг, 29 июля, на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов заметили совершенного голого мужчину. Он бегал по проезжай части, периодически ложился на асфальт и громко кричал. Странного прохожего запечатлели на видео очевидцы, опубликовав записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Выступление» необычного танцора привлекло внимание многих пешеходов и автомобилистов — прежде чем на инцидент отреагировали правоохранители, мужчину успели заснять с самых разных ракурсов. Стражам порядка, однако, пришлось задержать нудиста, поскольку нагота в общественном месте является административным правонарушением. Кроме того, полицейские намерены разобраться, какая помощь требовалась пешеходу.

Свидетели происшествия предполагают, что петербуржец находился в состоянии наркотического опьянения. Но некоторые считают, что он действительно мог попасть в беду, а эксцентричный образ — лишь способ привлечь внимание.

В тот же день голого прохожего заметили на Кронверкском проспекте в Петроградском районе. Мужчина невозмутимо шел по тротуару среди других людей. Правда, не кричал и никак не стремился привлечь к себе внимание, за исключением, конечно, отсутствия одежды. Удалось ли ему добраться в таком виде до пункта назначения или нудиста задержала полиция, неизвестно.

Фото: скриншот ВКонтакте/ДТП и ЧП Санкт-Петербург

А в конце мая возле площади Восстания заметили юную девушку, которая выбегала на проезжую часть прямо под колеса автомобилей. Экстремалку, однако, оперативно задержала полиция.

«Агент спецслужб» без одежды, разговаривающий по карандашу, и вполне адекватные, но возмущенные голые посетители супермаркетов — за последние месяцы Петербург, кажется, обновляет рекорд по количеству «обнаженки». Отметим, что для прогулок в таком виде петербуржцам не помеха даже холода.

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