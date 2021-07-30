Петербуржцам МЧС объявило об ухудшении погодных условий

Петербуржцам МЧС объявило об ухудшении погодных условий
В Петербурге прогнозируют грозы и сильный ветер. Фото: Baltphoto

В субботу, 31 июля, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в ГУ МЧС по городу.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 31 июля ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

Кроме этого, в некоторых районах города на Неве могут прогреметь грозы.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 30 июля, Петербург продолжит находиться под влиянием североатлантического циклона. Из-за него жителей города ждут дожди и возможно грозы.

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