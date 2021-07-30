С 7 августа на Неве запускается кольцевой «Невский маршрут»

Можно оплатить как весь маршрут, так и несколько остановок. Фото: Неваспорт/Валентин Егоршин

Можно оплатить как весь маршрут, так и несколько остановок. Фото: Неваспорт/Валентин Егоршин

С 7 августа на Неве запускается кольцевой «Невский маршрут», который свяжет шесть городских причалов в центре Петербурга.

Как сообщили в Комитете по транспорту, теплоходы будут курсировать ежедневно с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут и 3-х минутными стоянками у причалов.

Можно оплатить как весь маршрут, так и несколько остановок: стоимость одной остановки 100 рублей, а полного маршрута — 700 рублей (детский и льготный билет 600 рублей).

Билеты приобрести на причалах, в павильонах Городского туристско-информационного бюро, через сайты судоходных компаний, на портале visit-petersburg.ru и через сайты-агрегаторы туристских услуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник состоялся запуск регулярного рейса скоростного речного судна «Метеор» из Петербурга в крепость «Орешек». Первый теплоход, который отвез желающих в Шлиссельбург по маршруту под названием «Путь Петра Великого», отправился от причала «Румянцевский спуск», расположенного на Университетской набережной.