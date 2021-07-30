В Петербурге хотят внедрить электрички в агломерацию город-область

В Петербурге хотят внедрить электрички в агломерацию город-область
Пригородное жд-сообщение хотят внедрить в систему городского общественного транспорта. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Правительство Петербурга намеревается к 2025 году увеличить число пассажиров, которые между электричкой и личном транспортом выберут первое.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, выступая на региональном форуме социальной ответственности и партнёрства ОЖД, сообщил, что Северная столица вместе с Ленинградской областью и Октябрьской железной дорогой хочет создать программу, которая сможет полностью интегрировать пригородное железнодорожное движение в систему городского общественного транспорта.

Максим Соколов заявил, что в настоящий момент электричками пользуется около 400 тыс. человек в сутки. При этом, Смольный планирует увеличить в два раза этот показатель. Однако для того, чтобы горожанин пересел с автомобиля на общественный транспорт, необходимо развивать тактовое сообщения с городами в пригороде Петербурга, а также строить пересадочные узлы с внутригородским транспортом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ФАС не стала отменять госзакупки «транспортной реформы» Петербурга после жалобы перевозчика.

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