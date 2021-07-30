«КИА» на Уральской влетела в забор

"КИА" въехала в забор на Уральской улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

"КИА" въехала в забор на Уральской улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Василеостровском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковушка помяла забор.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», авария случилась в Василеостровском районе на Уральской улице.

Так, черный автомобиль «КИА» влетел в забор. Машина получилась повреждения фары и капота.

В данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель, попавший в ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по факту дорожно-транспортного происшествия во Всеволожском районе Ленинградской области, в котором погиб 42-летний мотоциклист, проводится проверка.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Красносельском районе Петербурга на перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринга. По словам очевидцев, водителя прокатного авто нет на месте аварии.