Ученые Петербурга нашли мутации COVID, помогающие ему обойти иммунитет

Ученые из Москвы и Петербурга нашли мутации новой коронавирусной инфекции, которые помогают вирусу «пройти мимо» клеточного иммунитета.

Как сообщает РИА Новости, исследование данного вопроса началось после того, как пациентка слишком долго боролась с COVID-19, женщина болела 318 дней. Её иммунитет был ослаблен поздней стадией неходжкинской B-клеточной лимфомы.

Исследователи установили, что пока пациентка болела, вирус совершил 40 мутаций в организме женщины.

«Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться», — описывают ученые.

Такие изменения в вирусе помогали ему прятаться от иммунных T-клеток. Исследователи поняли, что «жизнь» вируса в организмах людей с ослабленным иммунитетом — потенциальный двигатель его эволюции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами коронавируса за сутки стали 67 петербуржцев.