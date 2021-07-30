Жертвами коронавируса за сутки стали 67 петербуржцев

Жертвами коронавируса за сутки стали 67 петербуржцев
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня, 30 июля, оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 67 случаев.

Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обошла Москва, где выявлено 76 смертей за сутки. Следом идет Московская область — 31 летальный исход. В Ленинградской области от умерли еще девять пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 19 171 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 6 242 066 человек, в том числе 23 564 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для возвращающихся в Россию продлили срок сдачи ПЦР-тестов.

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