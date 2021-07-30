В Петербурге стартовала вакцинация «Спутником Лайт»

В комитете по здравоохранению Северной столицы заявили о начале вакцинации от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник Лайт».

«Особо подходит и рекомендуется для вакцинации переболевших спустя полгода после болезни и для ревакцинации. Но будет применяться и для первичной вакцинации желающих. После единственной прививки будет выдаваться сертификат о вакцинации», — объяснили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Напомним, что «Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Вакцину можно сделать в более чем 100 пунктах Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге нет случаев смерти после вакцинации от COVID-19.