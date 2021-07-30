В Петербурге стартовала вакцинация «Спутником Лайт»

В Петербурге стартовала вакцинация &#171;Спутником Лайт&#187;
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В комитете по здравоохранению Северной столицы заявили о начале вакцинации от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник Лайт».

«Особо подходит и рекомендуется для вакцинации переболевших спустя полгода после болезни и для ревакцинации. Но будет применяться и для первичной вакцинации желающих. После единственной прививки будет выдаваться сертификат о вакцинации», — объяснили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Напомним, что «Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Вакцину можно сделать в более чем 100 пунктах Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге нет случаев смерти после вакцинации от COVID-19.

вакцинация новости СПб спутник лайт


 

Новости партнеров
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге стартовала вакцинация «Спутником Лайт»
В Петербурге отменили массовые мероприятия в День ВДВ
В Петербурге появится пассажирское судно «Виктор-Астафьев»
В Петербурге нет случаев смерти после вакцинации от COVID-19
Ученые Петербурга нашли мутации COVID, помогающие ему обойти иммунитет
Крысы, мыши, свинки и кролики полетели из Петербурга в Самару
На Лиговском проспекте эвакуируют автомобили с парковки
Кубинцы на надувных матрацах пытались доплыть до Эстонии по Нарве