Владимир Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению

Владимир Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Владимир Путин постановил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию, занимающуюся историческим просвещением.

Соответствующий указ уже выложен на интернет-портале правовой информации.

Глава государства объяснил, что данная комиссия необходима для того, чтобы систематически и активно подходить к вопросу государственных интересов страны.

«В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению», — заявлено в документе.

Председателем комиссии станет председатель Российского военно-исторического общества, также являющийся помощником российского лидера Владимир Мединский.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди.

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