«Росгеология» пробурит новые скважины под Азовским морем

Данные по качеству и объеме пресной воды получат к концу первого осеннего месяца. Фото: unsplash

Данные по качеству и объеме пресной воды получат к концу первого осеннего месяца. Фото: unsplash

«Росгеология» пробурит еще скважины глубиной до полукилометра около берега для определения качества и объема запасов пресной воды, обнаруженной под дном Азовского моря.

Такие изыскания на воду под Азовским морям проводят первый раз, и первые результаты бурения подтверждают теории ученых о существовании русел рек под дном моря и наличии в них запасов пресной воды. Об этом сообщает ТАСС.

Данные по качеству и объеме пресной воды получат к концу первого осеннего месяца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в прибрежной зоне Азовского моря из-за жаркой погоды началось нашествие медуз. Побережье заполонили сотни гигантских медуз. Старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, биолог Владимир Саяпин сообщил, что причиной нашествия стали благоприятные для них условия: повышенная соленость воды, достаточная кормовая база и жаркая погода в регионе.