Бывшего ректора ЛГУ им. Пушкина экстрадировали в Россию

Бывшего ректора ЛГУ им. Пушкина экстрадировали в Россию
Черногория пошла на сотрудничество с Россий и выдала экс-ректора ЛГУ. Фото: официальный сайт ЛГУ им. А.С. Пушкина

Бывшего ректора ЛГУ им. Пушкина Вячеслава Скворцова экстрадировали в Россию. До этого он находился в Черногории. Вернуть экс-ректора потребовала Генпрокуратуры.

Скворцова обвиняют в растрате в особо крупном размере. Следствие полагает, что во время работы он совместно с директором Алтайского филиала университета украл около 2,5 млн рублей. Деньги выводились через личные счета. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Ранее Скворцова, покинувшего Россию, объявили в международный розыск. Его арестовали в Черногории. В этом помогли местные органы и Интерпол. Черногория пошла на сотрудничество с Россий и выдала экс-ректора ЛГУ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередное ДТП произошло на Наличной улице. У дома №23 «КИА» пролетел кувырком после столкновения «БМВ». Машина перевернулась в воздухе. В «КИА» ехали девушка и парень, а в «БМВ» — двое молодых людей.

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