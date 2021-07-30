Сумма ущерба от наводнения в Крыму составила 4,6 млрд рублей

Он отметил, что у властей региона есть еще пожелания (добавить семь миллиардов рублей).

Ранее он предполагал, что ущерб от стихии на полуострове в два раза больше. Пострадали дороги, дома жителей. Об этом сообщает «Россия 24».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму спасли четырех человек, которых уносило в открытое море. Их унесло на надувном матраце и круге. Тонцущих нашли в районе села Морское. В море заметили четырех человек. Они подавали кричали «помогите». Россиян обнаружили почти в километре от берега и спасли. Ранее они пошли плавать в море.