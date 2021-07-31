Скарлетт Йоханссон подала в суд на «Disney»

Фильм "Черная вдова" вышел в прокат 9 июля одновременно в кино и на платформе "Disney+". Фото: скрин "Черная вдова - трейлер" "MARVEL Россия" на YouTube

Фильм "Черная вдова" вышел в прокат 9 июля одновременно в кино и на платформе "Disney+". Фото: скрин "Черная вдова - трейлер" "MARVEL Россия" на YouTube

Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на «Disney». Ей не понравилось начало проката фильма «Черная вдова» в сети. Кинокартина вышла в прокат 9 июля одновременно в кино и на платформе «Disney+».

Так Йоханссон обвинила кинокомпанию в том, что она специально нарушила соглашение с «Marvel Entertainment» (принадлежащая телекорпорации), чтобы помешать звезде получить максимальную выгоду от кинопроката. Дело в том, что в фильме девушка выступила не просто как актриса, но и как исполнительный продюсер. Об этом сообщает «The Wall Street Journal».

Представитель «Disney» отметил, что иск актрисы не имеет под собой никаких оснований и досточно печален «в своем бездушном пренебрежении ужасающими и длительными глобальными последствиями пандемии».