Скарлетт Йоханссон подала в суд на «Disney»

Скарлетт Йоханссон подала в суд на &#171;Disney&#187;
Фильм "Черная вдова" вышел в прокат 9 июля одновременно в кино и на платформе "Disney+". Фото: скрин "Черная вдова - трейлер" "MARVEL Россия" на YouTube

Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на «Disney». Ей не понравилось начало проката фильма «Черная вдова» в сети. Кинокартина вышла в прокат 9 июля одновременно в кино и на платформе «Disney+».

Так Йоханссон обвинила кинокомпанию в том, что она специально нарушила соглашение с «Marvel Entertainment» (принадлежащая телекорпорации), чтобы помешать звезде получить максимальную выгоду от кинопроката. Дело в том, что в фильме девушка выступила не просто как актриса, но и как исполнительный продюсер. Об этом сообщает «The Wall Street Journal».

Представитель «Disney» отметил, что иск актрисы не имеет под собой никаких оснований и досточно печален «в своем бездушном пренебрежении ужасающими и длительными глобальными последствиями пандемии».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продюсер нового «Хищника» Джон Дэвис уверен, что скорый фильм так же хорош, как и оригинал Джона МакТирнана 1987 года.
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