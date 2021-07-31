Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на «Disney». Ей не понравилось начало проката фильма «Черная вдова» в сети. Кинокартина вышла в прокат 9 июля одновременно в кино и на платформе «Disney+».
Так Йоханссон обвинила кинокомпанию в том, что она специально нарушила соглашение с «Marvel Entertainment» (принадлежащая телекорпорации), чтобы помешать звезде получить максимальную выгоду от кинопроката. Дело в том, что в фильме девушка выступила не просто как актриса, но и как исполнительный продюсер. Об этом сообщает «The Wall Street Journal».
Представитель «Disney» отметил, что иск актрисы не имеет под собой никаких оснований и досточно печален «в своем бездушном пренебрежении ужасающими и длительными глобальными последствиями пандемии».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продюсер нового «Хищника» Джон Дэвис уверен, что скорый фильм так же хорош, как и оригинал Джона МакТирнана 1987 года.